У ДБР розслідують можливу державну зраду голови Конституційного суду Тупицького

Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки в Криму та можливої державної зради голови Конституційного суду Олександра Тупицького.

Про це заявив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов, йдеться у повідомленні пресслужби.

"За попередньою інформацією, голова КСУ у липні 2018 року, у складі групи осіб, самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження у посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином він вчинив діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без неї.

Нагадаємо, що ЗМІ нещодавно оприлюднили інформацію про те, як голова Конституційного Суду Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз Автономної республіки Крим, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством. При цьому він не відобразив інформацію про землю у своїй декларації про майно та доходи.

Тупицький запевнив, що не вніс в декларацію земельну ділянку в Криму, бо не знав, як це зробити у зв’язку з окупацією Росією півострова.

За його словами, для того, аби внести земельну ділянку в декларацію, потрібні підтверджувальні і документи, але "не було ніякого ні договору, ні дарування".