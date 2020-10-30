У Хмельницькому створили фейкову міськраду

Співробітники Служби безпеки України задокументували протиправну діяльність організованої групи, яка намагалася створити фейкову міськраду у Хмельницькому. Її метою було розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Пресцентр СБУ інформує, що до складу групи входили понад 10 осіб.

"За попередньою версією слідства органів безпеки, учасники групи провели зібрання, де створили так званий «орган місцевого самоврядування Республіки Україна «Хмельницька міська рада». Вони обрали «голову» і «депутатів» псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування ‒ Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації", - сказано в повідомленні.

Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до «новоутвореної міської ради» для здійснення «реального» місцевого самоврядування.

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів правоохоронці виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» Кримінального кодексу України.