Голову Державної судової адміністрації Холоднюка звільнено з посади

21 жовтня Холоднюк подав заяву про звільнення за власним бажанням.

Вища рада правосуддя звільнила з посади Голови Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка.

Про це повідомляє пресцентр Вищої ради правосуддя.

Зазначається, що 21 жовтня Холоднюк подав заяву про звільнення за власним бажанням.

"Керуючись статтею 153 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", статтею 34 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та статтею 86 Закону України "Про державну службу", 29 жовтня 2020 року Вища рада правосуддя вирішила звільнити Холоднюка Зеновія Васильовича з посади Голови Державної судової адміністрації України за власним бажанням 30 жовтня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Зеновій Холоднюк обіймав посаду Голови ДСА України з 25 квітня 2014 року відповідно до рішення Ради суддів України.

Нагадаємо, 12 жовтня президент України Володимир Зеленський звільнив трьох голів районних державних адміністрацій та призначив одного голову РДА.