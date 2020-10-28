У Мін'юсті обіцяють відновити дію антикорупційного законодавства

Міністр юстиції України Денис Малюська заявляє, що дію норм антикорупційного законодавства, визнаного рішенням Конституційного суду України неконституційним, буде відновлено.

Про це він повідомив у Facebook.

Міністр зазначив, що КСУ не скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено.

"Ми (Верховна Рада, Офіс президента, Кабмін та експертна спільнота) досить швидко напрацюємо законопроект, яким обмежимо (або взагалі виключимо) вплив НАЗК на суддів. Скоріш за все, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено. Ну і дію норм антикорупційного законодавства буде відновлено. Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м'яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться", - повідомив міністр.

Нагадаємо, сьогодні Конституційний суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

Зокрема було повністю скасувано п. 8 ст. 11, який визначав наступне повноваження НАЗК: "здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій суб’єктів декларування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування". Тобто електронне декларування в Україні з сьогоднішнього дня ліквідоване.