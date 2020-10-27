Ексзаступник голови ЦВК попередив про негативні наслідки опитування Зеленського для Донбасу та Криму

"Яке моральне право ми маємо після цього переслідувати організаторів та виконавців так званих "народних голосувань" в Криму і на Донбасі?"

Опитування Зеленського підважує можливості України переслідувати організаторів незаконних "референдумів" на окупованих територіях Криму та Донбасу та може свідчити про легітимацію подібних "плебісцитів" з боку України.

Про це в ефірі телеканалу "Суспільне Крим" заявив ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера.

"З самого початку ця авантюра була задумана для того, щоб нею потім прикриватися. Прикриватися при чому "волею народу", яку ніхто не бачив не чув, не розумів, але вона начебто є … Коли нам підкидають ці питання, які не мають ані конституційного, ані законодавчого підґрунтя, у мене просто виникає вимушено асоціація - 2014 рік. Яке моральне право ми маємо після цього всього переслідувати організаторів та виконавців так званих "народних голосувань" в Криму і на Донбасі? Це спосіб вивести цих людей з-під удару? Це тим займається Офіс президента?" - сказав Магера.

На уточнююче питання про те, чи є таке опитування легітимацією так званого "кримського референдуму", Магера відповів: "Так".

13 жовтня президент Зеленський оголосив про проведення всеукраїнського опитування у день виборів. Також в ОП наголосили, що анонсоване опитування не матиме прямих юридичних наслідків.

У Комітеті виборців України наголосили, що проведення всенародного опитування в день голосування не передбачене Виборчим кодексом.

На проведення всеукраїнського опитування мали витратити понад 100 мільйонів гривень. Спікером кампанії став шоумен Артем Гагарін.

Нагадаємо, за даними МЗС України, з 2014 року Росія переселила в окупований Крим півмільйона своїх громадян, які витісняють мешканців Криму за межі півострова. Такі дії є військовим злочином.