ВАКС скасував постанову про закриття справи "Роттердам+"

Вищий антикорупційний суд скасував постанову прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про закриття провадження щодо справи "Роттердам +".

Рішення ухвалила слідча суддя Вищого антикорупційного суду Оксана Олійник.

Засідання суду щодо розгляду скарги на постанову прокурора про закриття справи "Роттердам+" транслювалося на ютуб-каналі ВАКС.

Оголошуючи рішення, суддя зазначила, що задоволено скаргу АТ "Нікопольський завод феросплавів".

"Скаргу Центру протидії корупції залишити без задоволення. Скаргу АТ "Нікопольський завод феросплавів" - задовольнити. Постанову прокурора про закриття кримінального провадження 52017000000000209 - скасувати", - оголосила суддя Оксана Олійник.

Вона додала, що рішення оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, що 24 вересня ВАКС відмовився відновлювати справу "Роттердам+".

Як повідомляли, наприкінці серпня САП зняла всі підозри, які були висунуті раніше в ході розслідування так званої справи "Роттердам+".

У березні 2017 року Національне антикорупційне бюро почало кримінальне провадження з приводу формули "Роттердам+". Його було кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем).

Досудовим розслідуванням було встановлено, що голова і члени НКРЕКП, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби та діючи в інтересах генеруючих компаній, навмисне, з метою створення умов отримання ГК ТЕС надприбутків, у січні-березні 2016 року за розробку порядку формування оптової ринкової ціни ("Роттердам+") забезпечили включення в нього відверто необґрунтованої формули, яка збільшувала вартість вугілля. Таким чином, вони створили всі необхідні умови для зростання ціни продажу електричної енергії на оптовому ринку.

З запуском нового ринку електроенергії, який стався 1 липня 2019 року, методика формування оптової-роздрібної ціни на електроенергію, більш відома як формула "Роттердам+", припинила своє існування.