Окружний адмінсуд наказав посунути Ситника з посади директора НАБУ - ЗМІ

Відповідну ухвалу суд виніс 26 жовтня в рамках вирішення справи про відновлення на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва.

Окружний адмінсуд Києва ухвалив викреслити з державного реєстра інформацію про Артема Ситника як директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відповідну ухвалу суд виніс 26 жовтня в рамках вирішення справи про відновлення на посаді колишнього керівника Другого підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва. Суд визнав незаконним його звільнення та ухвалив поновити його на посаді.

Карєєва звільнили у травні 2020 року після проведення внутрішнього розслідування, предметом якого стали дії Караваєва у справі про заволодіння майном компанії з агропромислової групи "Росток-Холдинг".

У червні він оскаржив до ОАСК як своє звільнення, так і результати внутрішнього розслідування, вимагаючи повернути собі посаду.

У рамках позову Карєєва 26 жовтня ОАСК видав окрему ухвалу про усунення причини та умов, що сприяють порушенню законодавства.

В цій ухвалі суд зобов’язав Міністерство юстиції викреслити з Єдиного реєстру інформацію про Ситника як керівника НАБУ.

Підставою нібито є рішення Конституційного Суду, який визнав незаконним указ президента Петра Порошенка про призначення Ситника.

Крім того, у ДБР мають відправити вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС.

Також ухвалу мають направити до Кабінету міністрів, щоб там вжили заходів з дотримання Антикорупційним бюро закону, і заступникам директора НАБУ, щоб вони прийняли рішення про те, хто буде виконувати обов’язки керівника

Нагадаємо, 28 серпня КС визнав неконституційним Указ президента про призначення Ситника директором НАБУ. Суд дійшов висновку, що п'ятий президент Петро Порошенко, видаючи указ про призначення Ситника у 2015 році, перевищив свої повноваження. Згідно з рішенням КС, призначати та звільняти директора НАБУ повинен Кабінет Міністрів.

У НАБУ назвали рішення КС політично вмотивованим і звернули увагу на те, що рішення було ухвалене в рекордно короткий термін, невдовзі після оприлюднення так званих “плівок ОАСК”, на яких задокументовано розмови щодо “керованого правосуддя в Україні”, у тому числі й стосовно ухвалення рішень КСУ.

В Офісі президента повідомили, що "візьмуть рішення КС до відома", а представник президента в КС заявив, що Володимир Зеленський має видати указ про звільнення Ситника.

Сам Ситник заявив, що не збирається йти у відставку з посади голови НАБУ, зазначивши, що рішення Конституційного Суду не може за собою тягнути жодних юридичних наслідків.

Як відомо, у травні 51 депутат Верховної Ради на чолі з Олександром Дубінським ("Слуга народу") оскаржив у КС указ президента Порошенка про призначення Ситника директором НАБУ. Шостий президент Зеленський незабаром після свого обрання намагався закрити цю законодавчу прогалину, але його конституційних поправок не підтримала Рада.