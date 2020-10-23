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Справу чоловіка, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ", передали до суду

Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Справу чоловіка, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ", передали до суду
Фото: gp.gov.ua

Київська місцева прокуратура №9 передала до суду справу чоловіка, якого підозрюють у нападі й спробі зґвалтування жінки у вагоні поїзда сполученням "Маріуполь-Київ".

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу підозрюваний побив і намагався зґвалтувати жінку у присутності її малолітнього сина. Потерпілій разом із дитиною вдалося втекти та повідомити про подію провідницю і пасажирів потягу.

Одразу після прибуття потягу на станцію залізничного вокзалу "Київ - Пасажирський" чоловіка затримали. Ним виявився раніше судимий за вчинення крадіжки уродженець Запоріжжя.

Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, про постраждала Анастасія Лугова написала у своєму пості у фейсбуці.

2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція - і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.

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