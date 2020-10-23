Справу чоловіка, який напав на жінку в поїзді "Маріуполь-Київ", передали до суду

Київська місцева прокуратура №9 передала до суду справу чоловіка, якого підозрюють у нападі й спробі зґвалтування жінки у вагоні поїзда сполученням "Маріуполь-Київ".
Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 липня 2020 року в одному з вагонів пасажирського потягу підозрюваний побив і намагався зґвалтувати жінку у присутності її малолітнього сина. Потерпілій разом із дитиною вдалося втекти та повідомити про подію провідницю і пасажирів потягу.
Одразу після прибуття потягу на станцію залізничного вокзалу "Київ - Пасажирський" чоловіка затримали. Ним виявився раніше судимий за вчинення крадіжки уродженець Запоріжжя.
Підозрюваний перебуває під вартою. За вчинене йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, про постраждала Анастасія Лугова написала у своєму пості у фейсбуці.
2014 року в рамках реформи була розформована транспортна міліція - і наряди правоохоронців перестали патрулювати вокзали і працювати в поїздах.