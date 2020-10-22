САП передала в суд справу проти колишнього директора "Трейд Коммодіті"

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні призначене на 2 листопада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) скерувала до суду справу про розтрату 149 млн гривень з держбюджету під час закупівлі пального Міністерством оборони в ТОВ "Трейд Коммодіті".

Про це йдеться в ухвалі суду.

Зазначається, що обвинувальний акт зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генпрокурора до Вищого антикорупційного суду надійшов 13 жовтня 2020 року.

Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні призначене на 2 листопада.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року НАБУ заявило про розкриття масштабної корупційної схеми, нібито проведеної чиновниками Міноборони в змові з приватною фірмою "Трейд Коммодіті".

Йдеться про розтрату 149 млн гривень під час закупівлі пального в ТОВ "Трейд Коммодіті". У цій справі затримали заступника голови відомства Ігоря Павловського та керівника Департаменту держзакупівель Володимира Гулевича. За розтрату і зловживання службовим становищем чиновникам Міноборони загрожувало до 12 років ув'язнення.