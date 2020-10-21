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Суд продовжив термін відсторонення від посади голови Чернівецької облради

Іван Мунтян підозрюється в отриманні хабара від підприємця. 

Суд продовжив термін відсторонення від посади голови Чернівецької облради
Иван Мунтян
Фото: molbuk.ua

Вищий антикорупційний суд продовжив термін відсторонення від посади голови Чернівецької обласної ради Івана Мунтяна ще на місяць, до 20 листопада.

Своїм рішенням суд частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомили на сторінці ВАКС у Facebook

Мунтян підозрюється у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від підприємця в розмірі $400 000 за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу "Брусниця". Цей комплекс перебуває у комунальній власності. Правоохоронні органи задокументували факт отримання ним частини обумовлених коштів у розмірі $180 000. Розслідування цієї справи велося з літа 2019 року.

Нагадаємо, що Іван Мунтян очолює Чернівецьку облраду з 2015 року. Він був затриманий у лютому 2020 року, прокуратура просила заарештувати його, проте ВАКС призначив заставу в розмірі 10 млн гривень. Він вніс за себе всю суму завдатку та з 17 лютого не перебуває під вартою.

Сам Мунтян своєї провини не визнавав і говорив, що його звинувачують в отриманні неправомірної вигоди без доказів. 28 лютого суд відсторонив його від посади. 

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