Глава Черновицкого облсовета внес за себя 10 млн залога

Глава Черновицкого областного совета Иван Мунтян, который подозревается в получении взятки в $180 тыс., внес за себя залог в размере 10 млн.

Об этом заявил пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис, передает Суспильне.

По ее словам, Мунтян внес за себя залог во вторник, 18 февраля.

Кроме того, 17 февраля Мунтян подал апелляцию на решение суда о мере пресечения. Ее рассмотрят 20 февраля.

Решение о мере пресечения Мунтяну ВАКС вынес 13 февраля. Помимо уплаты залога, он должен не отлучаться из г. Черновцы без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать на хранение паспорта и носить электронный браслет.

По версии НАБУ, глава Черновицкого облсовета в июле 2019 потребовал у бизнесмена $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса "Брусница", принадлежащего к коммунальной собственности. На протяжении августа-октября 2019 он получил от предпринимателя часть суммы в размере $180 тыс.

Предпринимателю тоже избрали меру пресечения в виде залога - в размере 5 млн гривен.

Иван Мунтян возглавляет Черновицкий областной совет с 2015 года. Он глава черновицкой областной организации партии "Батькивщина".