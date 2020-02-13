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ГБР не будет требовать в суде ареста нардепа Федины

"Мера пресечения не будет связана с лишением свободы". 

ГБР не будет требовать в суде ареста нардепа Федины
Фото: Михаил Палинчак

Государственное бюро расследований не будет просить в суде для нардепа Софии Федины меры пресечения в виде аресте. Об этом пишут "Українські новини" со ссылкой на представителя Бюро.

"Статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы", – сообщил сотрудник ГБР. 

По его словам, Госбюро расследований будет настаивать на мере пресечения в виде личного обязательства, как и в случае с волонтером Марусей Звиробий, обвиняемой с Фединой из-за одного и того же инцидента.

Напомним, 26 октября депутат Верховной Рады София Федина вместе с волонтером Марусей Звиробий записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", – говорит на этом видео Федина. – "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого Марусе Звиробий вручили подозрение в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому и избрали ей меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета.

12 февраля ГБР вручило подозрение в угрозах убийством президенту Владимиру Зеленскому (ч.1 ст. 346 Уголовного кодекса) депутату Верховной Рады Софии Федине.

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