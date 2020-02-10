Она должна сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы области без разрешения.

Фото: Lb.ua

Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для волонтера Маруси Звиробий в виде личного обязательства с ношением электронного браслета до 9 апреля 2020. Ей инкриминируют угрозы убийством президенту Владимиру Зеленскому, пишут "Українські новини".

Суд полностью удовлетворил ходатайство прокурора, который просил для Звиробий возложение некоторых обязанностей. Теперь она должна прибывать по каждому требованию следователя, прокурора или суда, не выезжать за пределы Киевской области без разрешения, сообщать о смене места жительства или в случае трудоустройства – о смене работы, а также сдать загранпаспорт. Сторона защиты Звиробий на заседании заявляла, что риски необоснованны.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Адвокат Андрей Писаренко ходатайствовал о направлении материалов дела в Апелляционный суд для обозначения подсудности. По его мнению, если орган досудебного расследования (ГБР) находится в Шевченковском районе, то и дело должен рассматривать суд этого района, а не Печерского.

Фото: Lb.ua

"Прокурор в свою очередь заявил, что ГБР может использовать Печерский районный суд как вспомогательный, зачитав указ бывшего директора ГБР Романа Трубы. Далее адвокат ходатайствовал об отводе прокурора, заявив, что он предубежден в этом деле. Судья отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайств. Адвокат сообщил, что у Зеленского статус потерпевшего в производстве, он проходил допросы в Службы безопасности Украины, а потом и в ГБР. Он отметил, что на допросе президент заявил, что воспринимает угрозы Зверобой как реальные", – добавили в агентстве.

Фото: Lb.ua

Сама Звиробий заявляла, что не угрожала президенту, а "предупреждала и давала ему советы".

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Напомним, 6 февраля Государственное бюро расследований сообщило о подозрении волонтеру Марусе Звиробий (настоящее имя – Елена Самбул). Ее обвиняют в угрозах убийством президенту (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса).

26 октября Маруся Звиробий вместе с депутатом Верховной Рады Софией Фединой (ей тоже подготовили подозрение) записала видео, на котором они обсуждают варианты гибели президента Украины Владимира Зеленского, который перед этим отправился на Донбасс.

"Мы с Марусей шли и говорили, что товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - говорит на этом видео Федина. - "Мне бы очень хотелось, чтобы во время его пребывания там немного «накрыли»".

После этого на Федину посыпались жалобы в органы от депутатов, и Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в отношении обеих женщин.