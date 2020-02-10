Зеленский подписал закон о разрешении строительства пандусов без документов на право собственности

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №0863, предусматривающий разрешение на строительство и обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком. Об этом сказано пресс-службе Офиса президента.

Изменения в законе "О регулировании градостроительной деятельности", разрешают устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.

Согласно закону, объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

При этом порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет министров.

Напомним, с 1 апреля 2019 года в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы «Инклюзивность зданий и сооружений».

Согласно новым ГСН, все общественные и жилые здания, помещения в них, а также общественное пространство должны быть доступны для маломобильных групп населения наравне с другими людьми. Кроме лестниц обязательно должны проектироваться пандусы, лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники и другие специальные приспособления.

Кроме того, прописаны обязательные требования, условия, параметры и технические характеристики по установке пандусов.