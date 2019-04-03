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В Украине вступили в силу новые нормы по строительству пандусов

Новые дома в Украине должны стать более комфортными для людей с инвалидностью.

В Украине вступили в силу новые нормы по строительству пандусов
Фото: tomsk.bezformata.ru

С 1 апреля в Украине вступили в силу новые государственные строительные нормы «Инклюзивность зданий и сооружений». Об этом говорится в сообщении Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Согласно новым ГСН, все общественные и жилые здания, помещения в них, а также общественное пространство должны быть доступны для маломобильных групп населения наравне с другими людьми. Кроме лестниц обязательно должны проектироваться пандусы, лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники и другие специальные приспособления.

Кроме того, прописаны обязательные требования, условия, параметры и технические характеристики по установке пандусов.

«Сегодня по статистике почти 90% пандусов в Украине построены неправильно и не приспособлены для людей с инвалидностью. А это значит, что и все те здания, на входе или внутри которых они расположены, тоже недоступны для них. И это при том, что на сегодняшний день не все общественные и жилые дома имеют пандусы. В Украине должна быть создана реальня безбарьерная среда», - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Также на сайте Министерства указано, что новые государственные строительные нормы адаптированы к европейским нормам и содержат наглядные примеры того, как это должно выполняться на практике.

Напомним, в декабре 2017 года Президент Петр Порошенко подписал Указ про обязательство всех национальных учреждений в течение 3-х лет (до 2021 года) организовать безбарьерный доступ. Это касается всех зданий национальных учреждений, их помещений и территорий.

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