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Во вторник боевики на Донбассе совершили 15 обстрелов

Тяжелое вооружение применяли в 14 случаях.

Во вторник боевики на Донбассе совершили 15 обстрелов
Фото: Макс Левин

Во вторник, 2 апреля, российские оккупационные войска на Донбассе 15 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом 14 раз применили запрещенное вооружение. По позициям украинских военных боевики выпустили 103 боеприпаса калибров 152, 120 и 82 мм, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое, Широкино, Авдеевка, Гнутово, Водяное, Новозвановка, Попасная и Екатериновка. Боевики вели огонь из минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения. Одна из погибших - известная волонтер и доброволец батальона "Донбасс-Украина" Яна Червоная.

Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил. По данным разведки, трое оккупантов убиты, 8 - ранены.

С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

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