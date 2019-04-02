Боевики увеличили число обстрелов позиций ВСУ на Донбассе до 18

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате трое военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"1 апреля противник 18 раз нарушил режим прекращения огня, пять раз применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями… Вследствие обстрелов трое наших защитников получили ранения" - говорится в утренней сводке.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли военных пять раз: дважды - из стрелкового оружия - вблизи поселка Пески; со станковых противотанковых гранатометов - около города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Новотроицкое; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское.

Также под огнем оказались населенные пункты Крымское, Новолуганское, Золотое - 4, Зайцево, Новотошковское и Хутор Вильный.

С начала текущих суток боевики обстреляли из минометов калибров 120 и 82 мм позиции ВСУ в районе поселка городского типа Верхнеторецкое (полоса ответственности оперативно-тактической группировки "Восток").

По данным разведки, двое боевиков уничтожены и шестеро получили ранения. Также уничтожена боевая машина пехоты оккупантов.

Напомним, 31 марта, в день выборов президента Украины, в зоне боевых действий на Донбассе был зафиксирован один обстрел со стороны российских боевиков. Пострадавших не было.

1 апреля боевики четыре раза открывали огонь на Донбассе, в результате был ранен один военнослужащий.