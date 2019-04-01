Военным-контрактникам в зоне ООС повысили зарплаты

Доплата бойцам на первой линии соприкосновения составит 2 тыс. гривен, на второй - 1 тыс. гривен.

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, участвующих в операции Объединенных сил на Донбассе, с апреле текущего года начнут получать повышенные зарплаты.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"В апреле выплаты в увеличенном размере получат военнослужащие ВСУ за выполнение ими в марте 2019 года задач в составе подразделений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 марта текущего года были увеличены размеры выплат за участие в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения - на 2 тыс. гривен, на второй - на 1 тыс. гривен. Таким образом общая сумма будет составлять 12 тыс. грн на первой линии соприкосновения и 5500 гривен - на второй линии соприкосновения.

Кроме того, установлена выплата вознаграждения военнослужащим Военно-морских сил за время выполнения боевых задач в акватории Азовского моря из расчета 12 тыс. гривен в месяц пропорционально дням такого участия.

"Таким образом, военнослужащий-контрактник из числа рядового состава за выполнение задач в операции Объединенных сил на первой линии соприкосновения будет получать увеличенное денежное обеспечение от 22157 гривен, а на второй линии - от 15 557 гривен", - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, в декабре прошлого года министр обороны Степан Полторак подписал указ о повышении зарплат военнослужащих с 1 января 2019 года.

В начале марта 2019 года президент Петр Порошенко также подписал решение о повышении денежного обеспечения военнослужащих в зоне ООС с 1 апреля.