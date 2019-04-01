Во вторник в Киеве без осадков, днем до +11 градусов

В восточных областях ожидается дождь и мокрый снег.

Во вторник, 2 апреля, в Киеве ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем +7…+13 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем +2…-3 градуса.В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +13…+15 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +6…+12 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +6…+12 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+12 градусов, в Одесской области до +16 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +10…+12 градусов.