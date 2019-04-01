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ГлавнаяОбществоПроисшествия

​В Краснограде водитель сбил насмерть пешехода и сбежал. Его задержали со стрельбой

Погибшему был всего 21 год.

​В Краснограде водитель сбил насмерть пешехода и сбежал. Его задержали со стрельбой
Фото: hk.npu.gov.ua

Ночью 31 марта в районе автовозкала в Краснограде (Харьковская область) водитель на ВАЗ 2110 сбил насмерть пешехода и сбежал с места происшествия. Для того, чтобы его задержать, полицейским пришлось применить оружие.

Об этом говорится на сайте полиции.

Фото: hk.npu.gov.ua

После ДТП нарушитель успел проехать более 10 километров. В районе села Высокое его заметили полицейские. Завязалась скоростная погоня, во время которой было принято решение применить табельное огнестрельное оружие.

Несколькими выстрелами колеса ВАЗ удалось повредить.

После этого 30-летнего водителя задержали и доставили в полицейский участок. Как оказалось, в прошлом его неоднократно привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Фото: hk.npu.gov.ua

Теперь против него открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Пешеходу, которого сбил водитель, был всего 21 год.

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