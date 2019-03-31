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Полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП

Мужчина несколько раз ударил пострадавших в ДТП бойцов и скрылся.

Полиция задержала одессита, который добивал нацгвардейцев после ДТП
Фото: facebook.com/arsen.avakov

Министр внутренних дел Арсен Аваков рассказал о подробностях смертельного ДТП в Одессе, в результате которого погиб боец Национальной гвардии, еще двое получили травмы.

Об этом глава МВД написал в Фейсбуке.

"Вчера в Одессе произошла трагедия. Трое молодых нацгвардейцев вышли на патрулирование города. В них на скорости врезался водитель-неадекват на «левых» евробляхах. Один гвардеец погиб на месте, двое в тяжелом положении в Одесском госпитале. Водитель задержан...", - напомнил Аваков.

"Но я о мрази, другом неадеквате. Другого слова нет. Думал и решил, что все же опубликуем это видео... После страшного удара трое грардейцев истекали кровью на асфальте, вызвали скорую - и тут - эта мразина в синей куртке - он подскочил к бойцам и нанес несколько ударов (!!) по лежащим, пока его не оттолкнула, спасибо ей, женщина...", - рассказал глава МВД.

Мужчина сбежал с места ДТП до приезда скорой. Однако, полицейские установили его личность и задержали на следующий деньпосле трагедии.

"Он сбежал с места трагедии до того, как приехала полиция и скорая. Мы искали его всю ночь и полдня - он прятался - но сейчас мы его нашли!.. Ранее судимый, находящийся под условным сроком гражданин Украины, одессит и мразь - некий Путилин. Задержали его. Обвиняется по ст. 345 ч.2 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов, - ред.)- с наказанием лишения свободы до 5 лет", - добавил Аваков.

Напомним, в Одессе в субботу автомобиль Opel на еврономерах после столкновения с фургоном Mercedes сбил троих нацгвардейцев, которые накануне выборов заступили на патрулирование города. Авария произошла около 17 часов на углу Кишиневской улицы и проспекта Добровольского.

В результате происшествия один военнослужащий погиб, двоих госпитализировали. Три человека, которые находились в Opel, получили травмы. Водителя задержали по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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