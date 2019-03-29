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МВД привлечет курсантов для обеспечения порядка на избирательных участках во время выборов

Не известно, какое количество курсантов будет привлечено.

МВД привлечет курсантов для обеспечения порядка на избирательных участках во время выборов
Фото: EPA/UPG

Кабинет Министров разрешил Министерству внутренних дел привлечь курсантов вузов и Национальной академии Национальной гвардии для обеспечения порядка на избирательных участках во время выборов Президента в 2019 году.

Об этом говорится в распоряжении правительства №197 от 13 марта, передают Українськi Новини.

"Согласно части пятой статьи 53 закона "Об образовании" согласиться с предложением Министерства внутренних дел о привлечении курсантов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, относящихся к сфере управления Министерства внутренних дел, к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и порядка на избирательных участках во время проведения выборов Президента Украины в 2019 году", - указано в документе.

Кроме того, распоряжением №198 от 20 марта разрешается привлечь к обеспечению безопасности курсантов Национальной академии Нацгвардии.

Также в документах не указано, какое количество курсантов планируется привлечь.

Напоминаем, в день выборов президента Украины в четырех областях и в столице будут дежурить 10 воздушных судов ГосЧС. Они будут размещены в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях.

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Источник: "Украинские новости"
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