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Послы США и ЕС назвали неопределенность на украинских выборах свидетельством демократии

Йованович и Мингарелли не знают, кто пройдет в первый тур выборов президента Украины.

Послы США и ЕС назвали неопределенность на украинских выборах свидетельством демократии
Посол США Мари Йованович
Фото: armenia.usembassy.gov

Посол Соединённых Штатов Америки в Украине Мари Йованович и глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли считают неопределенность на выборах Президента свидетельством демократии.

Об этом дипломаты сообщили на встрече с наблюдателями миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), передают Українські новини.

"И что отличает Украину от некоторых ее соседей, это что за день до первого тура мы до сих пор не знаем, кто пройдет во второй тур. Это сила демократии, когда результат не предрешён", - сказала Йованович.

Аналогичную точку зрения выразил и Хьюг Мингарелли.

"Я хочу подчеркнуть, что у нас настоящие выборы соревновательной природы. И мы не видим этого во многих странах этого региона", - отметил представитель ЕС.

Он подчеркнул, что местные выборы в Украине с 2014 года проходили в соответствии с мировыми стандартами.

Кроме того, миссию поддержал посол Германии в Украине Эрнст Райхель.

Напомним, социологи уже опубликовали последние опросы перед выборами президента. Целый ряд исследований свидетельствует о том, что главная тройка лидеров: Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Петр Порошенко.

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Источник: "Украинские новости"
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