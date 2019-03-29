Болгария заявила о поддержке евроинтеграции Украины и санкций против России

Болгария подтверждает последовательную поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил заместитель министра иностранных дел Республики Болгария Юрий Штерк в ходе украинско-болгарских политических консультаций, состоявшихся в Киеве 28 марта, сообщает МИД Украины.

"Во время консультаций заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обсудил со своим болгарским визави весь спектр вопросов повестки дня украинско-болгарских отношений. Стороны наметили пути дальнейшего развития политического диалога, взаимодействия на платформах международных организаций, а также сотрудничества в экономической, правовой и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте в Министерства иностранных дел Украины.

Стороны упоминали положительное развитие транспортной инфраструктуры между Украиной и Болгарией, в частности открытие авиакомпанией Ryanair прямых авиарейсов между Киевом и Софией.

Особое внимание было уделено практическим вопросам взаимодействия в сфере образования и защиты прав национальных меньшинств в Украине и Болгарии.

"Болгарская сторона подтвердила неизменность своей поддержки европейской и евроатлантической интеграции Украины, продолжение санкционной политики ЕС против РФ, усилий нашего государства и международного сообщества, направленных на стабилизацию ситуации на Востоке Украины и деоккупации Крыма, а также освобождения украинских политических заложников и военнопленных украинских моряков", - добавили в МИД Украины.

Напомним, 26 мая 2018 года между президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Болгарии состоялись переговоры. Во время них, политики договорились о строительстве дороги из Одессы до Варны.