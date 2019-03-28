Директор Госбюро расследований объяснил нежелание создавать КДК риском проигрышных дел

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба объяснил нежелание создавать Дисциплинарную комиссию риском проигрышных дел на фоне негативной оценки его деятельности, которую обнародовал Общественный совет при ГБР.

Об этом он сказал на пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Что мы имеем. Если я и создам Дисциплинарную комиссию, то у нее не будет материалов и оснований для того, чтобы выносить свои решения о привлечении тех или иных сотрудников к дисциплинарной ответственности… Я не хочу давать судам возможность выносить решения не в пользу ГБР", - подчеркнул Труба.

26 марта члены Совета общественного контроля рассмотрели отчет ГБР за 2018 год, поданный Директором бюро Романом Трубой и утвердили свои негативные выводы к нему.

В частности, из недостатков члены Совета отметили: отсутствие требований и конкурса в Управление внутреннего контроля; отсутствие Дисциплинарной комиссии; вмешательство патронажной службы в работу конкурсной комиссии; Неэффективное формирование (квоты) конкурсных комиссий; нереагирование Трубы на решения Совета общественного контроля по Регламенту и принятие коллегиальных решений; внесение изменений в Положение об СОК о предоставлении полномочий Трубе досрочно прекращать полномочия члена Совета (который есть и в дисциплинарной комиссии и конкурсных комиссиях).

"Мы утвердили рекомендации к отчету, среди которых -необходимость проведения психофизиологического исследования Директора ГБР на полиграфе, а также обращение с заявлениями о расследовании фактов противоправных действий совершенных Директором ГБР Трубой Р. М. и имеющих признаки уголовных преступлений: по факту противоправного вмешательства Директора ГБР Трубы Р. М. в работу конкурсной комиссии №2 ГБР; не назначения им на должности победителей конкурса, а также по факту служебной халатности, которая заключается в не создании Дисциплинарной комиссии Государственного бюро расследований" - заявил председатель СОК Максим Болдин.

Ранее Роман Труба заявил, что в уголовных делах ГБР фигурируют "более 30" народных депутатов.