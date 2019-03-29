Замглавы Херсонской ОГА Рыщук прошел тестирование на полиграфе

Заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации Евгений Рыщук дал показания на полиграфе по делу об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает местное издание "Херсонщина за день".

Сообщается, что Рыщук находился около шести часов в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз на проведении психологической экспертизы с применением компьютерного полиграфа. Также уточняется, что он дал согласие на проведение этой экспертизы в Службе безопасности Украины.

"Меня опрашивали около шести часов с небольшими перерывами. В основном вопросы касались, знал ли я Екатерину Гандзюк, как я к ней относился и все о лесе. Конечно, процедура для меня необычная, как, думаю, и для других. Я ничего не скрывал от полиграфа, поэтому бояться мне нечего, пришел сюда добровольно", - заявил Рыщук.

Напомним, по информации журналистов "Слідства.Інфо" в официальном расследовании по незаконной вырубке и поджогу лесов в Олешковском районе Херсонской области фигурирует заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук. На данный момент Рыщук отстранен от исполнения служебных обязанностей по собственному заявлению.

По данным активистов, следящих за расследованием убийства Екатерины Гандзюк, Рыщук может быть причастен к убийству как один из заказчиков.