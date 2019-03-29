​Кучма призвал украинцев проголосовать на выборах

"Люди хорошо понимают, чего они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать".

Второй президент Украины Леонид Кучма призвал избирателей прийти на участки 31 марта.

"Придите, люди добрые, на выборы. Потому что сегодня перед Украиной стоит задача – какой путь мы выберем... У нас же люди хорошо понимают, чего они хотят завтра, вот за завтра и надо проголосовать", - говорится в обращении Кучмы, которое обнародовала его пресс-секретарь Дарка Олифер.

"Мы видим, в каком состоянии сегодня находится Украина. Могу немножко аллегориями сказать - мы практически построили забор разделительный в Украине, сегодня есть две Украины, а это ужас! Я вспоминаю, что всегда у нас был лозунг – "За единую Украину!", об этом мы забыли. Потому что их действительно сегодня две и одна пытается диктовать всем свою волю, а это путь в никуда. Поэтому я думаю, что с этой точки зрения также люди должны подумать - что же завтра? Какой мы хотим видеть Украину", - сказал Кучма.

Он добавил, что Украина в экономических рейтингах находится на последнем месте.

Экономика у нас ниже плинтуса, машиностроения вообще сегодня можно сказать, не существует, остатки только. Экономика на первом месте должна быть сегодня. Потому что когда мы говорим об армии, то как строить Вооруженные силы и мощную армию, если экономики нет у нас? Вот поэтому надо над этим думать в первую очередь", - сказал Кучма.

Напомним, что Кучма в 2014-2018 годах представлял Украину на переговорах в Минске.

В конце сентября 2018 года он объявил о выходе из Минских переговоров из-за "достижения критического возраста".