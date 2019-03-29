Представительство ЕС в ОБСЕ требует допустить врачей к политзаключенному Павлу Грибу

Голодовка для Гриба может быть летальной.

Представительство Евросоюща при ОБСЕ сегодня высказало обеспокоенность приговором российского суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Согласно заявлению, ЕС ожидает, что "Гриба немедленно освободят и предоставят доступ к специальному лечению, в котором он нуждается".

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте в Твиттере.

#EU deeply concerned about sentencing of Pavel Hryb by #Russia military court to 6 years without substantiated charges & expects to be immediately released & granted access to special medical treatment he needs. #Ukraine doctors must be allowed to see him as required from ECfHR. — EU at OSCE (@EUOSCE) 29 березня 2019 р.

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", – сказано в заявлении.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор Павлу Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже адвокат Марина Дубровина сообщила, что Гриб объявил голодовку в знак протеста против того, что ему не оказывают медицинской помощи.