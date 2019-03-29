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Представительство ЕС в ОБСЕ требует допустить врачей к политзаключенному Павлу Грибу

Голодовка для Гриба может быть летальной.

Представительство ЕС в ОБСЕ требует допустить врачей к политзаключенному Павлу Грибу
Павел Гриб
Фото: unn.com.ua

Представительство Евросоюща при ОБСЕ сегодня высказало обеспокоенность приговором российского суда украинскому политзаключенному Павлу Грибу. Согласно заявлению, ЕС ожидает, что "Гриба немедленно освободят и предоставят доступ к специальному лечению, в котором он нуждается".

Соответствующее заявление опубликовано в официальном аккаунте в Твиттере.

"Украинские врачи должны быть допущены к нему, как того требовал Европейский суд по правам человека", – сказано в заявлении.

Напомним, 22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд РФ вынес обвинительный приговор Павлу Грибу, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Позже адвокат Марина Дубровина сообщила, что Гриб объявил голодовку в знак протеста против того, что ему не оказывают медицинской помощи.

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