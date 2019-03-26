Денисова заявила о критическом состоянии Павла Гриба

Украинский политзаключенный Павел Гриб, приговоренный Северо-Кавказским окружным военным судом РФ к шести годам заключения в колонии общего режима, находится в критическом состоянии. Голодание, которое политзаключенный объявил в знак протеста против неправомерного приговора РФ, несут угрозу жизни Павла Гриба.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова направила обращение к коллеге из РФ Татьяне Москальковой с призывом обеспечить надлежащие условия содержания украинца и оказать ему медицинскую помощь.

"Двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция. Я направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Павла, Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Сейчас она владеет всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни Павла", - написала Денисова в фейсбуке.

Напомним, накануне Павел Гриб написал официальное заявление о начале голодовки.

22 марта суд в Ростове-на-Дону приговорил тяжелобольного украинца к шести годам лишения свободы, признав его виновным в "подстрекательсте к терроризму".

Отец политзаключенного, Игорь Гриб, заявил, что сыну необходима неотложная операция, иначе есть риск возникновения внутреннего кровотечения, которое приведет к смерти. У Павла Гриба синдром портальной гипертензии, он инвалид детства.

19-летний украинец Павел Гриб был похищен в Беларуси 24 августа 2017 года. Его обнаружили в российском СИЗО, спецслужбы РФ предъявили ему обвинение в терроризме.