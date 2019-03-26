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Нардеп Береза заявил о нападении "титушек" на его приемную

Обстоятельства конфликта устанавливает полиция.

Нардеп Береза заявил о нападении "титушек" на его приемную
Фото: Платон Бережной / kiev.informator.ua

Депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил, что на его общественную приемную на улице Сабурова в Киеве напали "титушки".

"Ко мне в приемную ворвались непонятные люди, попытались устроить дебош. Когда мои помощники вызвали полицию, они попытались скрыться на трех машинах", - рассказал Береза в фейсбуке.

Один из автомобилей впоследствии обнаружили на улице Драйзера без номерных знаков и с механическими повреждениями.

Инцидент расследует полиция, говорится на сайте ГУ НП в Киеве.

Народный депутат не исключил, что нападение заказали представители криминала в связи с его деятельностью. В данный момент правоохранители разыскивают нападавших, а депутат пообещал вознаграждение за информацию об инциденте.

На место происшествия отправились наряды патрульных и следственно-оперативная группа Деснянского управления полиции.

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