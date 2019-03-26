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СБУ сообщила о подозрении киевлянке, внесшей на счета партии 2,2 млн гривен от подставных лиц

Подозрение выдвинуто по статье о нарушении порядка финансирования партии.

Служба безопасности Украины сообщила жительнице Киева о подозрении в незаконном внесении 2,2 млн гривен от подставных лиц на счета политической партии. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Гражданка Украины осуществила взносы в поддержку одной из политических партий на общую сумму более 2 200 000 гривен, оставшись при этом анонимным лицом, то есть было совершено преступление, предусмотренное ст. 159-1 (нарушение порядка финансирования политической партии) Уголовного кодекса.

Во время досудебного расследования установлено, что женщина вступила в предварительный сговор с руководителем отделения одного из украинских банков, которая с использованием служебного положения и административного воздействия на подчиненных обеспечила незаконное оформление платежей и подбор лиц, от имени которых были осуществлены незаконные банковские операции.

Средства были перечислены от 15 граждан, их персональные данные были использованы незаконно.

Решается вопрос об объявлении подозрения руководителю отделения банка.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее СБУ начала расследовать законность платежей на счета партии "Всеукраинское объединение "Батькивщина".

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