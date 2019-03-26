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Из АП пропал документ с грифом "секретно" о конкурсе в НАБУ

Исчезновение тайной информации расследует Служба безопасности Украины.

Из АП пропал документ с грифом "секретно" о конкурсе в НАБУ
Фото: Макс Левин

Служба безопасности Украины с января 2019 года расследует пропажу документа с секретной информацией о кандидатах на пост директора Национального антикоррупционного бюро, переданную в Администрацию Президента в апреле 2015 года.

Об этом говорится в постановлении Шевченковского райсуда Киева от 19 марта.

"В ходе досудебного расследования установлено, что неустановленными лицами была совершена потеря документа Службы безопасности Украины № 330 от 01.04.2015, содержащего государственную тайну, путем нарушения установленного законом порядка обращения с указанными документами", - сказано в материалах дела.

В апреле 2015 года СБУ создала документ №330 "Об имеющейся информации о кандидатах на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины" (гриф - "секретно") и №354 "О проверке кандидатов на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины".

Оба документа распечатали в двух экземплярах, один из которых передали в Администрацию президента, а второй приобщили к материалам СБУ.

В декабре 2018 года спецслужба направила в Администрацию Президента запрос о подтверждении наличия документов и получила ответ, что документ с исходящим номером №330 от 1 апреля 2015 года в АП не зарегистрирован.

СБУ решила расследовать пропажу данного документа и через суд в марте текущего года получила доступ к вторым оригиналам указанных документов, хранящимся в режимном управлении Службы безопасности Украины.

Отмечается, что указанные журналы и вторые экземпляры документов могут быть использованы в качестве доказательства важных фактов и обстоятельств, устанавливаемых в ходе уголовного производства, в частности, причастных к совершению преступления лиц, а также необходимых для проведения ряда судебно-почерковедческих экспертиз.

Напомним, конкурс в НАБУ проводился в начале 2015 года. На пост директора Бюро претендовали больше 170 человек, из которых конкурсная комиссия выбрала двух финалистов. Победителя конкурса, которым стал Артем Сытник, выбрал президент Украины Петр Порошенко.

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Источник: "Українські новини"
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