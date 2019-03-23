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В Житомирской области задержали украинца, которого разыскивал Интерпол

Местный житель длительное время скрывался от следствия за перевозку мигрантов в ЕС.

В Житомирской области задержали организатора канала переправки нелегалов, которого разыскивал Интерпол.

Пресс-центр СБУ сообщает, что разыскиваемый гражданин Украины был задержан в Коростышеве.

"По информации правоохранителей, местный житель в течение длительного времени скрывался в европейских странах от следствия за организацию незаконной миграции иностранцев в ЕС. Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленник вернулся в нашу страну для оформления себе документов гражданина Украины на новую фамилию", - говорится в сообщении.

Фото: СБУ

На данный момент злоумышленник находится под стражей. Было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 332 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

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