Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
Россия начала операцию по захвату Крыма в декабре 2013 года, - суд по Белавенцеву
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"Киевпастранс" отказался от более дешевых трамваев из-за справки о несудимости
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
"В новой системе координат. Украина-2030". Отрывок из книги Владимира Горбулина
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Стали известны зарплаты игроков "Манчестер Юнайтед", - СМИ
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Бойко и Медведчук приехали в Москву к Медведеву
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
Теорема Луценка-Йованович: від флешки Розенблата до України в НАТО
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
"​Укрзализныця" закупила вагоны с душевыми и раковинами в купе
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
СБУ: в Харьковском метро предотвратили теракт
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
Трамп отреагировал на интервью Луценко американскому изданию
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов

Их уничтожили на специальной площадке.

В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов
В брошенном доме в Широкино обнаружили арсенал боеприпасов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В брошенном доме в селе Широкино Донецкой области украинские военные обнаружили большое количество неучтенных боеприпасов. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"С целью недопущения их попадания в неконтролируемый оборот и возможного возникновения вследствие этого чрезвычайных событий, в том числе причинение вреда жизни и здоровью граждан Украины, личным составом группы разминирования от отдельной десантно-штурмовой бригады проведено обследование 0,2 гектара территории на наличие взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.

Военные обнаружили и изъяли 37 выстрелов для гранатомета ПГ-7, 16 выстрелов для гранатомета ПГ-22 и 20 снарядов для пушки 2А42 боевой машины пехоты БМП-2.

Все изъятые боеприпасы уничтожили на специальной площадке.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Напомним, ранее Нацполиция изъяла арсенал оружия из гаража в Мариуполе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также