В воскресенье в Киеве без осадков, до +9 градусов

24 марта в Киеве переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -1...+1 градус, днем 7+...+9 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, лишь днем на Закарпатье местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +3...-4 градуса, днем +6...+12 градусов, на Закарпатье до +9...+14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -4...-9 градусов, днем +4...+9 градусов.

В Моршине и Трускавце без осадков, температура ночью 0...-2 градуса, днем +8...+10 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, температура ночью 0...-2 градуса, днем +10...+12 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +3 ...-3 градуса, днем +5...+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +2...-4 градуса, днем +5...+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой мокрый снег, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +2...-3 градуса, днем +4...+10 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -3...+3 градуса, днем +6...+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью -2...+3 градуса, днем +6...+11 градусов.

В Ялте без осадков, температура ночью 0...+2 градуса, днем +8...+10 градусов.