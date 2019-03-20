​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
ГлавнаяОбществоЖизнь

В четверг в Киеве погода особенно не изменится

Ночью возможны небольшие заморозки, днем до +9.

В четверг в Киеве погода особенно не изменится
Фото: karachidigest.com

В четверг, 21 марта, в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+11 градусов, в Закарпатье до +14 градусов.

В Карпатах без осадков, температура ночью -1…-6 градусов, днем 0…+5 градусов.В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +9…+11 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью 0…+2 градуса, днем +11…+13 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +4…+11 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +5…+12 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью местами небольшой мокрый снег и дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-3 градуса, днем +5…+11 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +7…+14 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +10…+12 градусов.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также