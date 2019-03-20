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В Тернопольской области сошел с рельсов вагон пригородного поезда

Обошлось без пострадавших.

Фото: tp.npu.gov.ua

В Тернопольской области во вторник, 19 марта, сошел с рельсов один из вагонов пригородного поезда на перегоне Прошова-Микулинцы. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Инцидент произошел с поездом сообщением Тернополь-Залещики. На момент происшествия в поезде находились около 50 пассажиров, никто из них серьезно не пострадал.

Поезд состоял из трех вагонов. После аварии пассажиров перевели в первый вагон и доставили в пункт назначения.

На месте аварии поезд проистоял около получаса. При осмотре эксперты обнаружили повреждение бетонных шпал длиной около 160 метров. По этому факту начата проверка.

Напомним, по данным полиции в течение 2018 года на железнодорожных переездах и путях вне переездов произошло 79 дорожно-транспортных происшествий во время которых погибли 16 человек и получили травмы еще 30.

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