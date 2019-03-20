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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на луганском направлении

Тяжелое вооружение размещено с нарушением линий отвода или вне мест хранения.

Беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на луганском направлении
Фото: facebook.com/ato.news

Беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал 25 танков и более полусотни вражеского вооружения на луганском направлении. Об этом сообщили наблюдатели СММ ОБСЕ в ежедневном отчете.

14 марта БПЛА СММ зафиксировал вооружение, расположенное с нарушением линий отвода: 16 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и 3 противотанковые пушки (МТ-12 "Рапира", 100 мм) на полигоне близ н. п. Бугаевка (37 км северо-западнее Луганска); и 1 противотанковую пушку (МТ-12) около н. п. Перевальск (38 км к западу от Луганска).

17 марта БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил 6 танков (вероятно Т-64) и 1 самоходную гаубицу (2С3 "Акация", 152 мм) в Луганске. Вооружение размещено пределах линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения.

Также в отчете добавили, что 14 марта мини-БПЛА СММ обнаружил: 11 танков (Т-64), в том числе один без ствола, на полигоне у н. п. Шимшиновка (27 км северо-западнее Луганска); и 25 танков (Т-64), в том числе один без ствола, 9 минометов (2Б11 "Сани", 120 мм) и 4 зенитных ракетных комплекса (9К35) на полигоне у Бугаевки.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 7 обстрелов, боевики выпустили по позициям украинской армии 51 мину калибра 120 и 82 мм.

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