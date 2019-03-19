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Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине

Абелевскую премию часто называют "Нобелевской премией по математике".

Абелевскую премию по математике впервые присудили женщине
Карен Уленбек
Фото: abelprize.no

Норвежская академия наук объявила лауреата Абелевской премии 2019 года. Им впервые стала женщина - американский математик Карен Уленбек.

Премия присуждена ей "за пионерские достижения в геометрических дифференциальных уравнениях в частных производных, калибровочной теории поля и интегрируемых системах и за фундаментальное влияние ее работ на математический анализ, геометрию и математическую физику", пишет сайт N+1.

"Ее теории произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, например, тех, что образуют мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации высокой размерности", - сказал председатель Абелевского комитета Ганс Мюнте-Каас, чьи слова цитирует пресс-служба.

Уленбек родилась в 1942 году, училась в университете штата Мичиган, Нью-Йоркском университете и Брандейском университете в штате Массачусетс. Ей довелось поработать в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Беркли и Университете штата Иллинойс. Сейчас она работает в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете.

Оргкомитет премии отмечает, что Уленбек, помимо прочего, стала второй женщиной в истории после Эмми Нетер, выступившей с пленарным докладом на Международном конгрессе математиков в Киото в 1990 году. Уленбек активно занимается продвижением молодых математиков и выступает за гендерное равенство в математике и науке в целом.

Абелевскую премию часто называют "Нобелевской премией по математике". В отличие от, например, Филдсовской медали она вручается каждый год с 2003 года. Размер премии - шесть миллионов крон (более 17,5 млн гривен). В 2018 году премию получил канадский математик Роберт Ленглендс.

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