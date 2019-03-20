Боевики семь раз открывали огонь на Донбассе в среду

С начала суток российско-оккупационные войска семь раз обстрелял позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, пять раз применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение и потратив при этом 39 мин калибров 120 и 82 мм. В результате трое военнослужащих были ранены.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что обстрелы велись в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Лебединское; из снайперского оружия - в районе города Марьинка. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды - из минометов калибров 120 и 82 мм, а также гранатометов - в районе населенного пункта Новолуганское; из минометов 82-го калибра - вблизи населенных пунктов Песчаное и Айдар; из минометов 120-го калибра и вооружения боевой машины пехоты БМП - в районе населенного пункта Троицкое.

"Подразделения, которые подверглись обстрелам, дали адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - отметили в штабе.

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 25 танков на луганском направлении.