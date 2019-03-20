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Минобразования запустило онлайн-тест для выбора вуза и специальности

Тестирование показывает, сколько денег абитуриент мог бы заработать, пока получает высшее образование.

Минобразования запустило онлайн-тест для выбора вуза и специальности
Фото: http://mobilnik.ua

Минобразования подготовило для выпускников школ инструкцию по выбору специальности. Проверить свои знания и составить план на вступительную кампанию можно на сайте https://cedos.org.ua/vybir, сообщает пресс-служба ведомства.

Рекомендации разработаны совместно МОН и аналитическим центром CEDOS. Они выполнены в формате чеклиста с комментариями, который состоит из трех блоков:

  • выбор специальности: почему важно проверять проходной и средний балл прошлого года, ознакомиться с содержанием программы и тому подобное;
  • выбор университета: о чем спросить нынешних студентов вуза, какие проходные баллы должны быть в заведении и тому подобное;
  • за рубежом: какие факторы нужно учитывать, если вы решили получать высшее образование за пределами Украины.

Система подскажет, будет ли инвестиция в выбранное обучение выгодной.

"Могу сразу сделать спойлер: чем больше отметок вы поставите, тем выгоднее будет вложение. И здесь речь идет не только об оплате за обучение, на которое тратите деньги вы сами или государство. Прежде всего, пока вы учитесь, вы ежемесячно теряете ту зарплату, которую могли бы получать, если бы пошли работать сразу после школы или отучившись в техникуме. Именно поэтому очень важно, чтобы выбранное вами высшее образование было качественным. Тогда оно позволит "отбить" сделанную инвестицию", – отметил директор CEDOS Егор Стадный.

"Нередко поступающие выбирают популярные, модные специальности и вузы, при этом даже не зная, что конкретно будут изучать там, какие у них будут перспективы, будут ли они потом востребованы на рынке труда и тому подобное. Затем мы получаем выпускников вузов, для которых элементарно не хватает рабочих мест, и они должны переквалифицироваться под нужную на рынке специальность... Размещенная информация должна помочь им в этом", – отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Напомним, 25 марта заканчивается срок регистрации на внешнее независимое оценивание.

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