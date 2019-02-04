На пробное внешнее тестирование записались 168 тыс. желающих

В Украине завершилась регистрация для участия в пробной сессии внешнего независимого оценивания. В этом году в тестировании примут участие 167 803 человека - на 12 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Большинство участников пробной сессии зарегистрировались на тестирование по двум предметам. Для сдачи теста по украинскому языку и литературе подано 146 164 заявки, математики - 45 055, английского языка - 33 886, истории Украины - 33 438.

Наибольшее количество регистрационных карточек заполнено во Львовской и Днепропетровской областях, а также в Киеве.

Напомним, в связи с низкими результатами тестов по математике Минобразования решило сделать тестирование по этому предмету обязательным. С 2021 года выпускники, не набравшие минимальный балл по математике, не смогут получить аттестаты о среднем образовании.