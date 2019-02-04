В зоне ООС сутки прошли без потерь среди украинских военных

В воскресенье, 3 февраля, российские оккупационные войска девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в том числе дважды - с применением запрещенного вооружения. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны позиции украинских военных у поселка Павлополь, в районе Новоселовки, хутора Вольный, Новотошковского, Луганского, Зайцево, Крымского и Золотого-4. У Крымского также зафиксированы два обстрела из минометов калибра 82 мм.

Вследствие обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, трое оккупантов убиты.

С полуночи 4 февраля в зоне ООС обстрелы не зафиксированы.