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В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ

Речь идет о приходе села Сингуры.

В Житомирской области еще одна община УПЦ МП перешла в ПЦУ
Фото: Диана Буцко

Религиозная община села Сингуры Житомирской области перешла с УПЦ МП к Православной церкви Украины. Об этом говорится на сайте Житомирской епархии ПЦУ.

За переход проголосовали 76 из 100 присутствующих на собрании прихожан. Священник отказался присоединиться к ПЦУ.

Как сообщил секретарь управления Житомирской епархии ПЦУ Павел Ядчишин, переход не обошелся без провокаций со стороны Московского патриархата.

"Вечером 1 февраля Житомирская епархия Московского патриархата опубликовала на своем сайте сообщение о том, что религиозная община села Сингуры якобы приняла участие в их собраниях и выражает свою верность УПЦ МП и предстоятелю митрополиту Онуфрию. Жители села возмутились таким заявлением Московского патриархата и заявили, что о таком собрании ничего не слышали. К тому же на фотографиях собрания зафиксировано мало людей, и большинство из них не являются жителями села Сингуры", - написал Ядчишин.

В Житомирской области к ПЦУ присоединились уже около 20 приходов. Ранее это сделали общины города Андрушевка, сел Кишин и Павловка.

Напомним, 1 февраля первый приход УПЦ МП в Харьквоской области перешел в ПЦУ.

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