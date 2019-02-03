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Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ

Пострадавшую госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломами рук и ног.

Сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке, - СМИ

В Луцке на проспекте Воли сотрудник прокуратуры сбил женщину. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

ДТП произошло вечером 2 февраля.

"Прокурор ехал за рулем автомобиля Peugeot Partner. На нерегулируемом пешеходном переходе он сбил местную жительницу, переходившую дорогу", - говорится в сообщении.

Женщина, 1969 года рождения, получила закрытую черепно-мозговую травму и несколько переломов рук и ног. Пострадавшую госпитализировали.

Обстоятельства ДТП выясняются. На данный момент проведена экспертиза подтверждающая отсутствие в крови водителя наркотических средств или алкоголя.

Напомним, сегодня в России перевернулся автобус с детьми. Семь людей погибли, еще 25 получили ранения.

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