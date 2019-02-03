В понедельник в Киеве туман, до +5 градусов

Без существенных осадков.

4 февраля в Киеве туман, облачно, без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3 градуса, днем +3…+5 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +1…+8 градусов.

В Карпатах без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, температура ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов.

В Моршине без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, температура в течение суток +3…+5 градусов.

В Трускавце без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, температура ночью +2…+4 градуса, днем +3…+5 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, температура ночью +2…+4 градуса, днем +4…+6 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +1…+8 градусов.

В центре Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +2…+9 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, туман, на дорогах местами гололедица, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-4 градуса, днем 0…+6 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без существенных осадков, местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, днем +5…+13 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью +2…+4 градуса, днем +11…+13 градусов.