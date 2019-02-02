​Харьковский сурок Тимка "предсказал" позднюю весну

"Весна наступит. Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки".

Харьковский сурок Тимка III, который живет на биостанции национального университета им. Каразина, "предсказал" позднюю весну.

"Весна наступит. Но, к сожалению, в марте нас еще ожидают заморозки. Теплая и солнечная погода нас ждет в апреле", - рассказала хранитель сурка Надежда Токарская, "посоветовавшись" с животным.

По словам Токарской, биологи обеспокоены уменьшением популяции байбака в Украине. "Мы обращались в Министерство экологии и природных ресурсов, чтобы промониторить популяцию сурка. Но, к сожалению, мы получили отрицательный ответ, нам сказали, что эта проблема их не касается ", - сказала Токарская.

По ее словам, в Украине наблюдается дальнейшая фрагментация ареала расселения байбаков. Так, резко стали сокращаться колонии байбака в региональном ландшафтном парке "Великобурлуцкая степь" (Харьковская область). В Луганской области по состоянию на 2018 год биологи насчитывали 1,5 тыс. особей байбака, в то время как в 80-е годы прошлого века количество особей превышало 30 тыс. В Одесской области происходит охота на байбака.

Нынешний прогноз - второе "предсказание" сурка Тимки III, сменившего в 2018 году своего отца Тимку II "на посту" предсказателя прихода весны.

Сурку Тимке III 3 года, он до сих пор "не нашел" себе подругу.

На биостанции ХНУ им.В.Каразина День сурка отмечают с 2004 года. Нынешний Тимка - уже третий по счету. Двух других проводили на заслуженную пенсию по возрасту.