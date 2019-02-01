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Январь в Киеве был теплее климатической нормы

С начала зимы ни разу не было сильных морозов.

Январь в Киеве был теплее климатической нормы
Фото: EPA/UPG

Среднемесячная температура января в Киеве составила -4,5 градуса. Это на 1,1 градуса выше климатической нормы.

Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Холоднее всего в Киеве было 9 января, когда минимальная температура опускалась под утро до -14,4 градуса, а теплее всего - 18 января, когда максимальная температура поднялась после полудня до +3,6 градуса.

"Особой приметой нынешней зимы является то, что минимальная температура воздуха в столице не опустилась ниже -15 градусов, а таких зим в столице было всего шесть", - говорится на сайте ЦГО.

Количество осадков в Киеве составило 45 мм, или 94% климатической нормы. Высота снежного покрова на конец месяца составила 31 см, наибольшей она была 27 января - 39 см. По данным обсерватории, самым снежным в Киеве остается январь 1987 года, когда высота снега в его последний день достигла 47 см.

Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.

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