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ГлавнаяОбществоПроисшествия

ДТП с участием 5 автомобилей парализовало движение на бульваре Дружбы народов в Киеве

Информация о пострадавших уточняется.

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло массовое ДТП c участием пяти автомобилей. Видео с места аварии опубликовал паблик "Киев оперативный".

Автомобили-участники аварии заняли несколько полос движения на бульваре и фактически парализовали дорогу. Движение троллейбусов по проспекту полностью остановлено, автомобили и маршрутки проезжают по оставшимся полосам.

Причины столкновения и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, накануне в центре Киева водитель "Ауди" на большой скорости протаранил поток автомобилей на площади Победы и разбил четыре авто. В результате аварии погибла женщина, водитель "Ауди" и еще одного авто госпитализированы с травмами.

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