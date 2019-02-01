В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло массовое ДТП c участием пяти автомобилей. Видео с места аварии опубликовал паблик "Киев оперативный".

Автомобили-участники аварии заняли несколько полос движения на бульваре и фактически парализовали дорогу. Движение троллейбусов по проспекту полностью остановлено, автомобили и маршрутки проезжают по оставшимся полосам.

Причины столкновения и наличие пострадавших уточняется.

Напомним, накануне в центре Киева водитель "Ауди" на большой скорости протаранил поток автомобилей на площади Победы и разбил четыре авто. В результате аварии погибла женщина, водитель "Ауди" и еще одного авто госпитализированы с травмами.