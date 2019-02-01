На Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков.

В четверг, 31 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В двух обстрелах противник применял запрещеное вооружение, в результате обстрелов ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из гранатометов, крупнокалиберный пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы у Крымского, хутора Вольный и Станицы Луганской. Применение минометов калибра 82 мм зафиксировано у Кряковки, а вблизи Песок боевики применили вооружение БМП-2.

По данным разведки, 31 января один оккупант был убит, двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.