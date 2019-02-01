У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
У главы "Газпрома" нашли "царь-квартиру" площадью 1396 кв.м
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Тимошенко, Порошенко и Зеленский лидируют в президентском рейтинге
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
Епифаний дал большое интервью проекту KishkiNa
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
​Епифаний: "Когда Порошенко зарегистрируется кандидатом, наше участие в Томос-туре прекратится"
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
​Епифаний рассказал, как на Соборе разделились голоса между ним и луцким митрополитом Михаилом
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
"По многим показателям у России все очень плохо. А власть дает наркотик, создает иллюзорный мир, в котором все нас уважают"
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
У полоні міфу про Берегиню. Які вони - українки в Італії?
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
Наблюдательный совет НОТУ разорвал контракт с Аласанией (обновлено)
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
Зеленский и Порошенко усилили позиции, - соцопрос
ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе ранен украинский военный

За прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков.

На Донбассе ранен украинский военный
Фото: Макс Левин

В четверг, 31 января, российские оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В двух обстрелах противник применял запрещеное вооружение, в результате обстрелов ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Обстрелы из гранатометов, крупнокалиберный пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы у Крымского, хутора Вольный и Станицы Луганской. Применение минометов калибра 82 мм зафиксировано у Кряковки, а вблизи Песок боевики применили вооружение БМП-2.

По данным разведки, 31 января один оккупант был убит, двое получили ранения.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также